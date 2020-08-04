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Обнародована фактическая погода

Обнародована фактическая погода На территории Азербайджана сохранялись нестабильные погодные условия
Экология
4 августа 2020 г. 12:39
Обнародована фактическая погода

По данным на утро 4 августа, на территории Азербайджана сохранялись нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, местами ливни, дул северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Количество выпавших осадков составило: Агдере (Ордубад) – 22 мм, Астаре - 16 мм, Сальяне - 10 мм, Лерике - 8 мм, Бейлягане - 6 мм, Биласуваре - 5 мм, Губе - 4 мм, Дашкесане, Гёйгёле, Балакяне, Гырызе, Хыналыге - 3 мм, Гедабее, Агдаме, Габале, Гусаре, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкяране, Агсу - 2 мм, Сумгайыте, Баку, Маштаги, Пираллахи, Нафталане, Шамкире, Загатале, Шеки, Исмайыллы, Шамахы, Алтыагадже, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Газымамеде, Кишчае (Шеки), Шабрани, Набрани, Шахдаге - 1 мм.

В результате выпавших ливней 3 августа произошел селевый разлив в пунктах Талачай Загатала и Айричай Башдашагыл.

Северо-западный ветер в течение дня усилился в Нефтчале до 26 м/с, Нафталане - 23 м/с, Баку, острове Гум - 28 м/с, Маштаги - 25 м/с, острове Чилов - 23 м/с, Аляте, Пираллахы - 20 м/с, Сумгайыте, Бина - 19 м/с, Нефтяных камнях - 23 м/с. По данным со станции на Нефтяных камнях высота волн составила 5 метров.

Максимальная температура воздуха составил в Баку и на Абшеронском полуострове 25-27, центрально-низменных районах – 29-31, горных районах – 18-21, Нахчыванской АР – 31-34 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Faktiki hava açıqlandı

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