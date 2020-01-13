Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с 13 января на территории страны погодные условия сменились на нестабильные, в большинстве районов выпал дождь, в некоторых участках Нахчыванской Автономной Республики, Верхнего Карабаха и Большого Кавказа выпал снег.

Высота снежного покрова составила в Агдере (Ордубад) 8, Сарыбаше (Гах) - 7, Дашкесане - 6, Хыналыге, Гырызе - 5, Шахбузе - 4, Садараке - 3, Нахчыване, Алтыагадже, Ордубаде, Шаруре - 2, Гусаре, Халтане, Гедабейе – 1 см.

Минимальная температура воздуха в горных территориях составляет 3-7, высокогорьях - 10-13 градусов мороза.