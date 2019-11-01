Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 31 октября на территории страны изменились погодные условия, выпал дождь, местами сильный и интенсивный, в Хыналыге и Шахдаге выпал снег.

Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 49 (20% месячной нормы), Сарыбаше (Гах) – 38, Загатале – 25 (25% месячной нормы), Баку – 17 (60% месячной нормы), Газымамеде – 16 (52% месячной нормы), Забрате – 14 (50% месячной нормы), Бине – 12 (43% месячной нормы), Пираллахи – 10 (42% месячной нормы), Балакене – 10, Хачмазе, Губе – 9, Маштаге – 8, Сумгайыте - 4, Агсу, Шабрани – 6, Габале, Исмаиллы – 4, Алтыагадже, Маразе – 3, Сабирабаде, Шемахе, Кюрдамире, Гусаре, Гырызе – 2, Халтане, Огузе, Нафталане, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Джафархане, Биласуваре, Ярдымлы – 1 мм.

Высота снежного покрова составила в Хыналыге 1 см.

В настоящее время в Баку температура воздуха на 4-6 градусов ниже, чем предыдущие дни, что в пределах климатической нормы.

Нестабильные, ветреные погодные условия и осадки на территории страны сохранятся до полудня 4 ноября.