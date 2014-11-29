Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Временами будет пасмурно, преимущественно ночью и вечером ожидается моросящий дождь. Днем будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 6-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится от 769 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст., относительная влажность - 75-80%.

В некоторых районах Азербайджана ночью и утром ожидается туман, моросящий дождь, преимущественно в северных и западных районах вероятны дожди.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 5-10, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.