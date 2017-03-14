Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен туман. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью на Абшероне ожидается 4-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 86-95%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 15-17 марта на Абшеронском полуострове метеорологические факторы в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, днем в западных районах местами ожидаются дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 7-12 градусов тепла.