Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер, днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана 18 января в основном без осадков, ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются осадки, снег. Местами вероятен туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 0-5 градусов мороза.