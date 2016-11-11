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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Местами воздух прогреется до 17°С

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в столице и на полуострове местами ожидается слабый туман и моросящий дождь. Прогнозируется слабый северный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 9-11°С, днем 14-17°С, в Баку ночью - 9-11°С, днем 15-17С°.

    Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм рт. ст.. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 60-70%.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 5-10°С, днем - 14-17°С, в горах ночью будет 3-8°С, днем - 12-17°С.

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