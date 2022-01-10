Обнародован прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный юго-западный ветер утром сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 9-12°. В Баку ночью будет 6-8° тепла, днем - 10-12°.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 %.

По медико-метеорологическому прогнозу на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, местами будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15°, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.