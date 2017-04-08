Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на воскресенье в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром местами ожидается слабый туман. К вечеру облачность усилится, ночью на отдельных территориях возможен дождь. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся умеренным северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 17-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, днем на отдельных территориях дожди, в горных территориях – снег. Возможны грозы и град. Западный ветер днем на отдельных территориях усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что вслед за продолжавшимися несколько дней умеренными погодными условиями, вечером 9 апреля, начиная с западных районов, погодные условия изменятся. До 11 апреля будет нестабильная погода, местами ожидаются дожди, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Скорость западного ветра местами усилится.