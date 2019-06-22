Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 23 июня ожидается солнечная погода, утром местами туман.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем 31-35, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-65%, днём – 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы и град. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем – 34-39 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.