Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

Обнародованы погодные условия, которые будут наблюдаться в праздничные дни в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11-13 августа в Баку и Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром 11 августа местами вероятны кратковременные дожди.

11 августа сильный северо-западный ветер к вечеру немного утихнет. Порывы ветра - 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых местах на полуострове достигнет 30-35 м/с. В последующие дни северо-восточный днем сменится на юго-восточный, 3-8 м/с, временами - 10-12 м/с. Температура воздуха 11 августа относительно прохладная, ночью – 20-23 градуса тепла, днем – 24-27 градусов тепла, в последующие дни 28-31 градус тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике пройдет без осадков. 11 августа временами усиливающийся северо-западный ветер в последующие дни сменится слабым восточным ветром. Температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, днем – 30-35 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах преимущественно без осадков. Однако 11 августа днем местами молнии, дождь. В отдельных местах вероятен град. Западный ветер скоростью 5-10 м/с, в отдельных местах 25-30 м/с, в последующие дни сменится умеренным восточным ветром. Температура воздуха 10-15 градусов тепла, днем 16-21 градус тепла, в праздничные дни до 25 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах пройдет без осадков. Западный ветер 11 августа 20-25 м/с, местами усилится до 30-35 м/с, в последующие дни сменится умеренным восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла днем – 27-32 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах 11 августа ожидаются нестабильные погодные условия, местами ожидается дождь. В отдельных местах ливни, вероятен град. 12-13 августа днем в большинстве районов без осадков. Западный ветер 11 августа местами достигнет 18-23 м/с, в последующие дни сменится умеренным восточным ветром. Температура воздуха составит ночью 13-18 градусов тепла, 11 августа днем 22-27 градусов тепла, в последующие – 30 градусов тепла, в горах ночью – 8-13 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах осадков не ожидается. Однако 11 августа утром в некоторых восточных районах вероятны молнии, град. Западный ветер 11 августа временами усилится до 20-25 м/с, в отдельных местах 30-35 м/с, в последующие дни сменится умеренным восточным ветром. Температура воздуха составит ночью 17-22 градусов тепла, днем 30-35 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах 11 августа, утром и днем 13 августа местами ожидаются молнии, дожди. В горных территориях вероятен град. 11 августа в некоторых местах временами усиливающийся восточный ветер в последующие дни утихнет. Температура воздуха ночью составит 19-22 градуса тепла, днем – 25-30 градусов тепла, в последующие дни до 33 градусов тепла, в горах 13-18 градусов тепла, днем 19-24 градусов тепла.