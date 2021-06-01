Обнародован предварительный список пляжей, пригодных для использования

"По результатам первичных бактериологических исследований пляжи в Новханы, Горадиле, в Сабунчинском районе в Нардаране, а также пляжи Загульбы могут быть признаны пригодными для пользования населения".

"По результатам первичных бактериологических исследований пляжи в Новханы, Горадиле, в Сабунчинском районе в Нардаране, а также пляжи Загульбы могут быть признаны пригодными для пользования населения".

Как сообщает Report, об этом на "Экспертном часе" заявил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Махмудов.

Он отметил, что исследования на других пляжах продолжаются:

"Все результаты будут известны к 15 июня".