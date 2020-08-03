Обнародован фактический прогноз погоды

В Азербайджане усилились порывы северо-западного ветра

До утра 3 августа погода на территории Азербайджана была нестабильной, усилились порывы северо-западного ветра, местами были дожди и грозы.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеослужбе, объем выпавших осадков в Закаталe составил 36 мм, в Шеки, Сарыбаше (Гах) - 33 мм, в Кишчае (Шеки) - 32 мм, в Тертере и Габале - 24 мм, в Огузе - 23 мм, в Исмайыллы - 20 мм, в Мингячевире - 19 мм, в Шахдаге - 18 мм, в Агдаме - 14 мм, в Балакене - 10 мм, в Гёйчае и Гусаре - 12 мм, в Дашкесане, Гедабеке и Лерике - 7 мм, в Грызе и Товузе - 6 мм, в Губе и Нафталане - 5 мм, в Шахбузе, Маразе, Барде и Астаре - 4 мм, в Агдере, Гёйгеле, Гяндже, Халтане и Зардабе - 3 мм, в Агстафе, Алтыагадже, Шамахы, Джейранчёле, Лянкяране, Кюрдемире и Бейлагане - 2 мм, в Сумгайыте, Баку, Нахчыване, Садараке, Шемкире, Сабирабаде, Ярдымлы и Шабране - 1 мм. Северо-западный в Шаруре достигал 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 18 м/с , в Пираллахи - 16 м/с, на Нефтяных Камнях - до 15 м/с. Высота волн на Нефтяных камнях достигала 2,6 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 28-31, в низменности 32-37, на возвышенности 20-22, а в Нахчыване 34-39 градусов тепла.