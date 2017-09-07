Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, местами дожди, утром осадки постепенно прекратятся. Днем в основном без осадков.

Сильный северо-западный ветер днем немного стихнет. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Относительна влажность ночью составит 80-90%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди. В некоторых северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер.

Днем в основном без осадков. Скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 20-25 градусов тепла.