Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами осадки. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 10-12, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 771 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 7-12 градусов тепла.