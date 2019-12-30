Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни.

Как сообщает Report, по словам директора Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайры Тагиевой, в ночью с 30 на 31 декабря в восточных районах республики, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки, которые во вторую половину дня 31 декабря прекратятся.

По словам У.Тагиевой, в первый день Нового года по всей республике ожидается достаточно мягкая, безветренная погода, с температурой до 14 градусов тепла, которая создаст благоприятный фон и хорошее настроение для выезда на природу: "Благо, что в Азербайджане достаточно уголков природы, которые можно посетить.

К примеру, Ширванский национальный парк, где сосредоточена крупнейшая в Европе популяция джейранов. Вы сможете полюбоваться животными красота, нежность и грациозность которых издавна воспевалась в стихах наших поэтов. Следует отметить, что туда возможен въезд на автомобилях.

Как известно, сейчас закончился период миграции птиц и десятки, сотни тысяч птиц прилетели зимовать в Азербайджан. Основные места их зимовки это Акгельский и Гызылагачский национальные парки, которые соответственно находятся в районе Агжабединском и Ленкоранском районах. Красота фламинго не оставит Вас равнодушными. Наблюдение за стаями птиц можно осуществлять при помощи имеющихся там спецсредств. Температура ожидается в этой зоне около 10-13 градусов тепла.

Путешественников наверняка очарует величественная красота озера Гейгель и находящегося несколько выше Маралгеля. В это время года обычно зеленые леса превратились в желто-красные, а земля покрылась золотистым ковром. Гости национального парка могут наблюдать открывающуюся панораму Кяпязя. Температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов, но ближе к ночи может понижаться до 2 градусов мороза.

Любители снега и зимнего вида отдыха могут посетить Шахдагский национальный парк. Температура воздуха днем составит 0-5 градусов тепла, а к ночи, конечно же будет холоднее, около 3-8 мороза. Приятным сюрпризом для посетителей Шахдагского национального парка может послужить встреча с завезенными зубрами, а изюминкой будет знакомство с новорожденным зубренком, которого назвали Шахзубар.

Хотим отметить, что посещение всех национальных парков в праздничные дни будет бесплатным. Одним словом, всех Вас призываем к активному отдыху, не сидите дома. Погода Вам благоприятствует.

Возвращаясь же снова к погоде, хотелось бы отметить, что за последние 20 лет снег 31 декабря наблюдался 4 раза в 2006, 2008, 2012 и 2015 годах. 1 января было зафиксировано 3 случая в 2007, 2009 и 2016-ом годах. А в 2009 году в Баку даже образовался снежный покров высотой в 14 сантиментов, что является редкостью для последних лет.

Налицо изменение климата, которое по данным Всемирной Метеорологической Организации характеризуется уменьшением количества снежных дней во всем мире, таянием ледников и длительностью засушливых периодов. В Азербайджане тоже стало больше теплых и меньше морозных дней, меньше снега в горах питающего наши реки. Нам хотелось бы, чтобы в 2020 году каждый из нас постарался быть более бережливым к воде, которая является богатством, данным нам природой. Ведь так много стран во всем мире страдает от ее нехватки. И в нашей повседневной жизни мы должны относиться более рационально к использованию воды. Нам следует адаптироваться к меняющимся условиям".