Нестабильные погодные условия в Азербайджане продолжатся

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет облачно, ночью и утром в некоторых местах есть вероятность осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 0-2, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

16 января в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, снег. Будет преобладать восточный ветер, скорость которого в дневные часы местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ожидается 3-7 градусов тепла, в горах ночью - 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.