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Пылевого загрязнения воздуха в Азербайджане не ожидается

Пылевого загрязнения воздуха в Азербайджане не ожидается В ближайшие два дня в Азербайджане не ожидается трансграничного пылевого загрязнения атмосферного воздуха. Об этом Report сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Абб
Экология
15 апреля 2022 г. 17:41
Пылевого загрязнения воздуха в Азербайджане не ожидается

В ближайшие два дня в Азербайджане не ожидается трансграничного пылевого загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом Report сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.

По ее словам, Европейское космическое агентство прогнозирует проникновение пылевых масс на территории Италии, Турции, Кипра и Греции 15-18 апреля: "Согласно прогнозу, пылевые массы будут наблюдаться в основном в воздушном пространстве турецкого Акдениза. Основываясь на спутниковые снимки, прогнозы и синоптические карты можно утверждать, что в ближайшие два дня трансграничного пылевого загрязнения воздуха в Азербайджане не ожидается".

По словам сотрудника гидрометцентра, согласно информации с автоматических станций, количество пылевых частиц в атмосферном воздухе в Хатаинском районе Баку в 1,2 раза превышает норму: "Это связано с локальным воздействием в районе".

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