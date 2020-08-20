Национальные парки Азербайджана открываются для посетителей

Национальные парки будут работать в прежнем режиме с 09:00 до 18:00

"В рамках мероприятий по смягчению карантина, проводимых Оперативным штабом при Кабинете министров, с завтрашнего дня двери национальных парков открываются для посетителей".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

"Национальные парки будут работать в прежнем режиме с 09:00 до 18:00. Туристы, соблюдая требования карантинного режима, могут посещать национальные парки и наблюдать за красотами нашей природы на открытом воздухе, за исключением закрытых помещений. Наши национальные парки, расположенные на Абшеронском полуострове, в северной, южной и западной части страны, окружают красочные ландшафтные комплексы", - сказал Ф.Алиев.