На территории Азербайджана будет преобладать облачная погода

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. К вечеру в некоторых местах возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается северо-западный ветер с сильными порывами к вечеру. Температура воздуха ночью составит 19-22 градуса, днем 24-28 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 23-24, Загульбе, Бузовны, Мардякане, Шувеляне 24-25, Тюркяне, Говсане, Шихово, Сахиле 25-26 градусов тепла.

В регионах ожидаются грозы, местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 10-21, днем 22-31 градус тепла.