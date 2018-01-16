На Мадагаскаре открыт новый вид карликовых лемуров

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Новый вид карликовых лемуров открыли на Мадагаскаре американские ученые.

Как передает Report, вид был описан в журнале Primate Conservation.

Животное получило название Cheirogaleus grovesi – карликовый лемур Гровса — в честь австралийского приматолога Колина Гровса. Длина тела зверька составляет 17 см, длина хвоста – 28 см. Как и у других лемуров, у него большие глаза и сильные цепкие пальцы. Эти лемуры обитают в юго-восточной части острова и были обнаружены в двух национальных парках, Раномафана и Андрингитра. Они селятся в тропических лесах и питаются в основном фруктами.

Открыть новый вид удалось благодаря ДНК-анализу. Некоторые виды лемуров очень похожи внешне, поэтому анализ генома является самым надежным способом определения видовой принадлежности. В ходе исследования ученые сравнили новые образцы ДНК с собранными в 2014-2015 годах. Исследователи отмечают, что в ближайшее время, возможно, будут открыты и другие виды. Многие виды лемуров находятся под угрозой исчезновения. Охранный статус Cheirogaleus grovesi пока неизвестен.