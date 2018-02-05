На Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, который стихнет ближе к вечеру.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 770 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана 6 февраля погода ожидается в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах возможны осадки, выпадет снег. В отдельных местах будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с вечера 5 февраля до полудня 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер.