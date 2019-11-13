Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана участвует на II Парижском форуме мира

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев находится во Франции с рабочим визитом.

Как сообщает французское бюро Report, возглавляемая министром делегация представляет Азербайджан на II Парижском форуме мира.

В своем выступлении М.Бабаев затронул незаконную деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Министр заявил об уничтожении Арменией лесов на оккупированных территориях, флоры и фауны, загрязнении водных ресурсов.

Отметим, что II Парижский форум мира начал работу 12 ноября. На мероприятии присутствуют главы около 30-ти государств.