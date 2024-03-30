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Мощная солнечная вспышка накрыла Северную Америку

Мощная солнечная вспышка накрыла Северную Америку Очередная солнечная вспышка самой мощной X-категории ионизировала верхнюю часть атмосферы Земли.
Экология
30 марта 2024 г. 04:11
Мощная солнечная вспышка накрыла Северную Америку

Очередная солнечная вспышка самой мощной X-категории ионизировала верхнюю часть атмосферы Земли.

Как передает Report об этом сообщил портал Spaceweather со ссылкой на данные Центра прогнозирования космической погоды.

Магнитуда события составила X1.1. По словам специалистов, силы всплеска было достаточно, чтобы полностью отключить коротковолновую радиосвязь на Тихим океаном, затронув около половины североамериканского континента и большую часть Центральной Америки.

Событие сопровождалось огромным выбросом плазмы, облако которой пройдет мимо Земли, благодаря чему нашей планете удастся избежать геомагнитной бури.

Источником последней вспышки стало большое солнечное пятно AR3615, которое проявляет активность в последние дни. На днях оно породило два средних всплеска, относящихся к M-категории.

Обилие последовательных солнечных событий заставило ученых предположить, что Солнце, возможно, вступило в свою взрывную эпоху пиковой активности, известную как солнечный максимум, которая, похоже, начинается на год раньше, чем предсказывали предыдущие прогнозы. Но чтобы узнать это наверняка, исследователям придется подождать до тех пор, пока наша звезда не успокоится.

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