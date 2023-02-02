Мировой автогигант заявил о вреде электрокаров для планеты

Японский автогигант Toyota считает, что полный переход на электрокары вреден для планеты.

Японский автогигант Toyota считает, что полный переход на электрокары вреден для планеты.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, исследование, проведенное компанией показало, что индустрии не стоит сосредотачиваться на единственном источнике энергии.

Toyota не спешила присоединяться к трендам на электрокары, несмотря на популяризацию гибридов. За это саму компанию и ее экс-главу Акио Тойоду не раз критиковали, обвиняя в недостаточных усилиях ради спасения окружающей среды. Теперь же японский автоконцерн утверждает, что у него есть данные, доказывающие, что переход на электрокары вреден — как для глобального автобизнеса, так и для самой планеты.

По словам главного научного сотрудника Toyota Джилла Пратта, для автопрома выгоднее разработка различных силовых установок — как чисто электрических, так и гибридных или водородных. Ближайшие проблемы, с которой столкнутся производители, если все переключатся на электрокары, — это дефицит зарядных станций и острая нехватка лития, применяемого в аккумуляторах.

Лития, а также других редких минералов, не хватит на десятки миллионов электрокаров с большим запасом хода. Поэтому Пратт предлагает разделить его между гибридными автомобилями, которые оснащаются батареями меньшей емкости. Это не только позволит выпустить больше машин, но и окажет более заметный эффект на выбросы СО2.

Так, Пратт приводит в пример 100 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в среднем выделяющими 250 граммов СО2 на километр пути. Если лития хватает на 100 киловатт-часов, то можно оснастить батареей одну дальнобойную Tesla, однако оставшиеся 99 машин по-прежнему будут топливными. Это даст незначительное снижение выбросов — до 248,5 грамма на километр. Если же распределить тот же литий между 90 гибридными автомобилями, оставив 10 машин с ДВС, то содержание СО2 в среднем выхлопе упадет до 205 граммов на километр.