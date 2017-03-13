 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство: Причина наблюдающейся в Баку и на Абшеронском полуострове пыли связана с песчаной бурей в Аравийской пустыне

    Предположительно, с 15 марта процесс ослабеет

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Согласно результатам мониторинга, проведенного за последние два дня специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов, уровень загрязнения воздуха пылью на территории Баку и Абшеронского полуострова превышал санитарную норму.

    Как заявили Report в пресс-службе министерства, причина этого связана с тем, что наблюдавшаяся в Аравийской пустыне песчаная буря достигла верхнего слоя атмосферы.

    Через атмосферные потоки, в особенности посредством южного и юго-западного потоков, пыль достигла также территории Азербайджана.

    "Отмечаем, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, 14 марта уровень пыли в атмосфере возрастет. Есть вероятность, что с 15 марта процесс немного ослабеет", - подчеркивается в информации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi