Министерство: В Баку в течение дня содержание пыли в воздухе снизится до пределов нормы

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В связи с наблюдающимся в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом, Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов перешел на усиленный режим работы и каждые 3 часа проводит соответствующие наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, согласно информации, полученной с автоматических и стационарных мониторинговых станций, измеряющих качество воздуха, в течении 23 августа и в ночные часы 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе превысило санитарную норму.

Отметим, что в связи с проникновением на территорию страны северо-западного ветра, прогнозируется, что количество пыли в атмосферном воздухе в течении суток уменьшится до пределов нормы.