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    Минэкологии предупредило об изменении погодных условий в Азербайджане

    Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Сделано предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.

    В некоторых районах Азербайджана с вечера 5 марта до утра 7 марта временами ожидаются дожди, в горный районах – снег, который в отдельный местах примет интенсивный характер.

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