Минэкологии предупредило об изменении погодных условий в Азербайджане

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Сделано предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.

В некоторых районах Азербайджана с вечера 5 марта до утра 7 марта временами ожидаются дожди, в горный районах – снег, который в отдельный местах примет интенсивный характер.