Минэкологии и Всемирная метеорологическая организация подписали меморандум

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа в Азербайджан состоялась организованная министерством экологии и природных ресурсов конференция на тему "Важная роль метеорологической организации в области адаптации к климатическим изменениям".
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.
В рамках конференции в целях укрепления правовой базы между Азербайджаном и Всемирной метеорологической организацией был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Всемирной метеорологической организацией.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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