Минэкологии и Всемирная метеорологическая организация подписали меморандум

© Eco.gov.az

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа в Азербайджан состоялась организованная министерством экологии и природных ресурсов конференция на тему "Важная роль метеорологической организации в области адаптации к климатическим изменениям".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.