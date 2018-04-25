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    Минэкологии и Всемирная метеорологическая организация подписали меморандум

    © Eco.gov.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа в Азербайджан состоялась организованная министерством экологии и природных ресурсов конференция на тему "Важная роль метеорологической организации в области адаптации к климатическим изменениям". 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    В рамках конференции в целях укрепления правовой базы между Азербайджаном и Всемирной метеорологической организацией был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Всемирной метеорологической организацией.
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