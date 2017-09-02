МЭПР: Жаркая и ветреная погода создает трудности в тушении пожара в лесу в Габале

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Для тушения пожара, возникшего в округе №2 лесничества "Бум" Габалинского предприятия по охране и восстановлению лесов, рядом с селом Абрых, на лесистой местности со сложным рельефом, на территорию привлечены около 200 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

В министерстве сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по борьбе с пожаром: "Жаркая и ветреная погода создает трудности в тушении пожара. Наряду с сотрудниками местных структур министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям к тушению пожара привлечены и представители общественности".

По данным ведомства, сложный рельеф создает трудности для доступа техники к месту пожара: "Поэтому в тушении пожара, в основном, используется ручной труд. В настоящее время пожар локализован на 80%".

В сообщении министерства отмечается, что по предварительной версии, причиной возникновения пожара стала неосторожность: "Настоящая причина пожара будет расследована соответствующими структурами".

Отметим, что на территорию привлечен вертолет МЧС.