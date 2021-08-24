О нас
Report Georgia
Аудио новости

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 4-6 градусов

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 4-6 градусов 25 августа в некоторых районах Азербайджана ожидается кратковременная неустойчивая погода, местами пройдут грозы, небольшой дождь.
Экология
24 августа 2021 г. 16:15
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 4-6 градусов

25 августа в некоторых районах Азербайджана ожидается кратковременная неустойчивая погода, местами пройдут грозы, небольшой дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в горных и предгорных районах ожидаются интенсивные дожди, град.

Западный ветер усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 4-6° по сравнению с прошлыми днями. Есть вероятность повышения в реках уровня воды, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.

К вечеру 25 августа осадки будут постепенно сокращаться, 26-27 августа в большинстве районов в основном без осадков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ETSN: "Sabah havanın temperaturu 4-6 dərəcə aşağı enəcək"

Другие новости из категории

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди
24 августа 2021 г. 13:45
Прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа
Прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа
23 августа 2021 г. 12:59
Завтра будет 40 градусов тепла, в районах ожидаются дождь и град
Завтра будет 40 градусов тепла, в районах ожидаются дождь и град
22 августа 2021 г. 12:09
В Лерике горит лес
В Лерике горит лес
21 августа 2021 г. 17:12
Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода
Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода
21 августа 2021 г. 12:32
В субботу в Баку ожидается 38 градусов тепла
В субботу в Баку ожидается 38 градусов тепла
20 августа 2021 г. 13:42
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа
19 августа 2021 г. 14:29
Прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа
Прогноз погоды в Азербайджане на 19 августа
18 августа 2021 г. 13:24
Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии
Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии
18 августа 2021 г. 12:56
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
17 августа 2021 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi