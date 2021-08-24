Температура воздуха в Азербайджане понизится на 4-6 градусов

25 августа в некоторых районах Азербайджана ожидается кратковременная неустойчивая погода, местами пройдут грозы, небольшой дождь.

25 августа в некоторых районах Азербайджана ожидается кратковременная неустойчивая погода, местами пройдут грозы, небольшой дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в горных и предгорных районах ожидаются интенсивные дожди, град.

Западный ветер усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 4-6° по сравнению с прошлыми днями. Есть вероятность повышения в реках уровня воды, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.

К вечеру 25 августа осадки будут постепенно сокращаться, 26-27 августа в большинстве районов в основном без осадков.