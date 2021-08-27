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МЭПР:  В Национальном парке Гызылагач начался пожар

МЭПР:  В Национальном парке Гызылагач начался пожар На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в городе Лянкяран, поселке Балыгчылар на территории Государственного природного заповедника Гызылагадж.
Экология
27 августа 2021 г. 15:48
МЭПР:  В Национальном парке Гызылагач начался пожар
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На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в городе Лянкяран, поселке Балыгчылар на территории Государственного природного заповедника Гызылагадж.

Об этом Report сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

"В связи с этим к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, Службы спасения особого риска и соответствующие спасательные силы Южного регионального центра. В настоящее время проводятся оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара", - сказал он.

По предварительным данным, горит кустарник на площади около 10 га.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на английском языке Fire breaks out in Gizilagac National Park 
Версия на азербайджанском языке Qızılağac Milli Parkında yanğın başlayıb

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