МЭПР: В Мингячевире река очищена от бытовых отходов

Сотрудники местного органа государственной службы экологической безопасности изучили опубликованные в прессе кадры в связи с выбросами бытовых отходов в участок реки Кура, протекающий через город Мингячевир

Сотрудники местного органа государственной службы экологической безопасности изучили опубликованные в прессе кадры в связи с выбросами бытовых отходов в участок реки Кура, протекающий через город Мингячевир.

Официальный представитель службы Бахруз Магомедов сообщил Report, что в ходе осмотра территории факт нашел свое подтверждение.

"Под контролем наших сотрудников работники Мингячевирского комбината коммунальных предприятий очистили реку от отходов. С целью недопущения подобных случаев в будущем комбинату выписано предписание" - сообщил Б.Магомедов.