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МЭПР: В Мингячевире река очищена от бытовых отходов

МЭПР: В Мингячевире река очищена от бытовых отходов Сотрудники местного органа государственной службы экологической безопасности изучили опубликованные в прессе кадры в связи с выбросами бытовых отходов в участок реки Кура, протекающий через город Мингячевир
Экология
1 сентября 2021 г. 17:55
МЭПР: В Мингячевире река очищена от бытовых отходов

Сотрудники местного органа государственной службы экологической безопасности изучили опубликованные в прессе кадры в связи с выбросами бытовых отходов в участок реки Кура, протекающий через город Мингячевир.

Официальный представитель службы Бахруз Магомедов сообщил Report, что в ходе осмотра территории факт нашел свое подтверждение.

"Под контролем наших сотрудников работники Мингячевирского комбината коммунальных предприятий очистили реку от отходов. С целью недопущения подобных случаев в будущем комбинату выписано предписание" - сообщил Б.Магомедов.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Kürün Mingəçevirdən keçən hissəsi tullantılardan təmizlənib"

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