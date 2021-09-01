МЭПР: В Мингячевире река очищена от бытовых отходов

Сотрудники местного органа государственной службы экологической безопасности изучили опубликованные в прессе кадры в связи с выбросами бытовых отходов в участок реки Кура, протекающий через город Мингячевир.
Официальный представитель службы Бахруз Магомедов сообщил Report, что в ходе осмотра территории факт нашел свое подтверждение.
"Под контролем наших сотрудников работники Мингячевирского комбината коммунальных предприятий очистили реку от отходов. С целью недопущения подобных случаев в будущем комбинату выписано предписание" - сообщил Б.Магомедов.