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    МЭПР: В Азербайджане резко похолодает

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сделано предупреждение относительно изменения погодных условий в Азербайджане.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, со второй половины дня 9 марта по утренние часы 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, будет преобладать сильный северо-западный ветер, на отдельных территориях дождь, который местами может принять интенсивный характер.

    По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

    Со второй половины дня 9 марта до второй половины дня 10 марта в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, на горных территориях снег, местами интенсивный.

    Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 5-8 градусов.

    Уровень воды в реках может подняться.

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