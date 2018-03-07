МЭПР: В Азербайджане резко похолодает

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сделано предупреждение относительно изменения погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, со второй половины дня 9 марта по утренние часы 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, будет преобладать сильный северо-западный ветер, на отдельных территориях дождь, который местами может принять интенсивный характер.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Со второй половины дня 9 марта до второй половины дня 10 марта в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, на горных территориях снег, местами интенсивный.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 5-8 градусов.

Уровень воды в реках может подняться.