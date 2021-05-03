МЭПР: В Азербайджане растет число заносимых в "Красную книгу" видов

"В первой опубликованной "Красной книге" зарегистрировано 108 видов фауны и 140 видов флоры. Во второй книге зафиксировано 223 вида фауны и 300 видов флоры. Не исключено, что число видов флоры и фауны, которые будут внесены в третью "Красную книгу", увели

"В первой опубликованной "Красной книге" зарегистрировано 108 видов фауны и 140 видов флоры. Во второй книге зафиксировано 223 вида фауны и 300 видов флоры. Не исключено, что число видов флоры и фауны, которые будут внесены в третью "Красную книгу", увеличится".

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, климатические изменения и усиление антропогенных воздействий приводят к сокращению поголовья видов, разрушению их ареалов, а в некоторых случаях и к исчезновению их популяций с лица земли:

"Сильные антропогенные и климатические воздействия в Азербайджане привели к тому, что некоторые уязвимые виды приблизились к критическому пределу. В новой книге показатели изменятся. Есть некоторые виды, которые уже исключены из книги и будут занесены в специальные списки".

Замминистра подчеркнул, что новая книга будет более современной: "Оценивание будет проводиться в соответствии с международными критериями. Некоторые виды будут нарисованы художниками. С сожалением отмечаем, что сегодня в Азербайджане растет число видов, попадающих в "Красную книгу". Приказом министра была создана комиссия, сегодня состоялось первое заседание, и были приняты важные решения".