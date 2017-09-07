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    МЭПР: Уровень пыли в воздухе превышает санитарную норму на 30-40%

    Это связано с засушливым летом и проникшим на территорию страны северо-западным ветром

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Согласно результатам мониторинга, проведенного утром 7 сентября специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) было установлено, что содержание пыли в воздухе на территории страны превышает санитарную норму.

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

    По ее словам, это связано с засушливым летом и попаданием под воздействием северо-западного ветра пыли в верхние слои атмосферы.

    Согласно информации, полученной с измеряющих качество воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, уровень пыли в воздухе днем и ближе к вечеру превысил санитарную норму на 30-40%. 

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