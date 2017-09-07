МЭПР: Уровень пыли в воздухе превышает санитарную норму на 30-40%

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Согласно результатам мониторинга, проведенного утром 7 сентября специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) было установлено, что содержание пыли в воздухе на территории страны превышает санитарную норму.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, это связано с засушливым летом и попаданием под воздействием северо-западного ветра пыли в верхние слои атмосферы.

Согласно информации, полученной с измеряющих качество воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, уровень пыли в воздухе днем и ближе к вечеру превысил санитарную норму на 30-40%.