МЭПР: С 10 августа погода стабилизируется

По состоянию на 18:00 8 августа в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Товузе, Огузе, Кишчае (Шеки), Халтане, Грызе, Шабране, Шахдаге, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Кюрдамире прошли грозы, временами дожди.

По состоянию на 18:00 8 августа в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Товузе, Огузе, Кишчае (Шеки), Халтане, Грызе, Шабране, Шахдаге, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Кюрдамире прошли грозы, временами дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ближайшие три дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков. Однако в ночь с 8 на 9 августа и утром в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха в полдень составит 31-36 градусов тепла.

В районах Азербайджана до полудня 9 августа местами ожидаются грозы, с перерывами дожди. Ожидается, что 10 и 11 августа погода на территории страны стабилизируется. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов в низменных районах и 20-25 градусов - в горах.