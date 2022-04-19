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МЭПР: Международные организации должны резко отреагировать на загрязнение реки Охчучай

МЭПР: Международные организации должны резко отреагировать на загрязнение реки Охчучай "Экологическая катастрофа на реке Охчучай продолжается по сей день. Поэтому международные организации должны резко отреагировать на загрязнение армянами реки Охчучай".
Экология
19 апреля 2022 г. 16:10
МЭПР: Международные организации должны резко отреагировать на загрязнение реки Охчучай

"Экологическая катастрофа на реке Охчучай продолжается по сей день. Поэтому международные организации должны резко отреагировать на загрязнение армянами реки Охчучай".

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, министерство регулярно информирует международные организации в связи с данным вопросом: "Армяне регулярно загрязняют Охчучай тяжелыми металлами. Загрязнение в основном наблюдается в январе-марте и июне-августе".

У.Тагиева отметила, что согласно среднегодовому показателю, в верхнем течении реки (село Бюрюнлю) количество аммониума превысило норму в 3,4 раза, мангана – 3,1 раза, железа – 1,5 раза, никеля – 5,5 раза, кадмиума – 3,4 раза, молибдена – 1,9 раза: "В образцах осадков, взятых с различных глубин верхнего течения (10 см, 20 см), примесей металлов обнаружено больше, чем в среднем или нижнем течениях".

"Причиной загрязнения реки являются сточные воды, сливаемые с Гафанского и Каджаранского медно-молибденовых комбинатов, функционирующих на территории Армении. Сточные воды сливаются в реку без очистки, что приводит к загрязнению реки тяжелыми металлами. Чрезвычайное загрязнение реки тяжелыми металлами приводит к нарушению экосистемы реки и уничтожению водных биоресурсов", - подчеркнула начальник службы.

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Версия на английском языке MENR official calls on international organizations to react sharply to Oxchuchay tragedy
Версия на азербайджанском языке ETSN rəsmisi beynəlxalq qurumları Oxçuçay faciəsinə kəskin reaksiya verməyə çağırıb

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