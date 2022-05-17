Канал Верхний Карабах очищен от отходов

В Государственной службе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана была рассмотрена жалоба на сброс отходов в канал Верхний Карабах.

В Государственной службе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана была рассмотрена жалоба на сброс отходов в канал Верхний Карабах.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Мухаммедов, было проведено разбирательство, в ходе которого факт сброса отходов нашел подтверждение.

Под контролем сотрудников территориального регионального управления экологии канал Верхний Карабах был очищен от отходов работниками эксплуатационного управления, отходы были перевезены на районный полигон.

В связи с потеплением и наступлением сезона отдыха Б.Магеррамов призвал общественность проявить чуткость в этом вопросе и объединить усилия: "К сожалению, безразличное отношение к среде нашего проживания, равнодушие к окружающей среде все еще присутствуют. Мы должны знать, что все, что выбрасывается нами в природу, возвращается обратно к нам независимо от объема, загрязняет реки, море. Я призываю жителей не засорять среду нашего проживания, не позволять загрязнения окружающей среды".