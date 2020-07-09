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Как изменится климат в ближайшие пять лет

Как изменится климат в ближайшие пять лет Среднегодовая температура во всем мире будет как минимум на один градус Цельсия выше
Экология
9 июля 2020 г. 21:00
Как изменится климат в ближайшие пять лет

Среднегодовая температура во всем мире будет как минимум на один градус Цельсия выше уровня второй половины XIX века в каждый из ближайших пяти лет. Кроме того, через год повышение может составить 1,5 градуса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Эксперты отметили, что последнее пятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Как отмечают специалисты, их главная задача — не допустить потепления более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом к концу текущего века. Задача максимум для организации — не дать ему превысить 1,5 градуса.

Как уточнил генсек ВМО Петтери Таалас, снижение выброса углекислого газа из-за пандемии коронавируса нельзя приравнять к долгосрочным скоординированным мерам для нормализации климата. "В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры", — заявил генсек.

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