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Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда

Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда Гренландский ледяной щит в 2019 году потерял 532 миллиарда тонн льда, что стало рекордным показателем за все время наблюдений
Экология
21 августа 2020 г. 12:07
Гренландия потеряла рекордные 532 миллиарда тонн льда

Гренландский ледяной щит в 2019 году потерял 532 миллиарда тонн льда, что стало рекордным показателем за все время наблюдений. Из-за таяния в Мировой океан каждую секунду поступает дополнительные 3 миллиона тонн (шесть олимпийских бассейнов) воды.

Как передает Report со ссылкой на Мир24, сообщает Science Alert.

В данный момент Гренландия является главным "виновником" повышения уровня моря. В 2019 году из-за связанных с ее таянием процессов этот показатель поднялся на 1,5 мм (40% от общего числа).

Предыдущий рекорд таяния в Гренландии зафиксировали в 2012 году, новый превзошел его на 15%. Но больше всего экологов беспокоят установившиеся долгосрочные тенденции к разрушению ледяного щита.

Подсчитано, что, если бы весь ледяной покров Гренландии растаял, он поднял бы Мировой океан на семь метров. Но даже более "скромный" подъем на пару метров изменил бы береговую линию мира и сделал бы землю, где сегодня обитают сотни миллионов людей, непригодной для жизни.

Ученые пришли к выводу, что Гренландский ледник уже прошел "точку невозврата". Он продолжит разрушаться, даже если глобальное потепление удастся остановить.

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