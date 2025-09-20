Global Media Group присоединилась к экологической акции "Защитим Каспий"

Global Media Group и входящие в ее состав структуры 20 сентября присоединились к экологической акции "Защитим Каспий" на пляже Бильгя в рамках Международного дня очистки побережья.

Как сообщает Report, в акции приняли участие сотрудники Global Management, Oxu.Az, Baku TV, Baku.ws, информационного агентства Report, газеты Kaspi, Media.Az, Photostock и Caliber.

Акция прошла в рамках Международного дня очистки побережья, который проводится одновременно в более чем 100 странах мира и посвящен очистке водоемов от отходов. Мероприятие организовано компанией "Coca-Cola", с участием Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, частного сектора, НПО и волонтеров.

Global Media Group уже во второй раз принимает участие в этой международной акции, демонстрируя свою приверженность политике экологического просвещения и защиты окружающей среды.

"Борьба с изменением климата и загрязнением окружающей среды возлагает ответственность не только на государства, но и на всех членов общества. Мы, как группа медиа-компаний, продолжаем выполнять возложенную на нас просветительскую миссию, а также вносим практический вклад в этот призыв, участвуя вместе с нашими сотрудниками в акции по очистке побережья", - заявил член правления Global Media Group Ровшан Низамов.

Отметим, что Global Media Group, являющаяся членом Глобального договора ООН, в рамках политики корпоративной социальной ответственности реализует проекты в направлении общественного просвещения и защиты окружающей среды.