Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды

Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды в Азербайджане.

Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службу, в Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 15-го на 16-ое января ожидаются осадки. Кроме того, ожидаются дожди с вечера 16-го по вечер 17-ое января, местами пройдет мокрый снег.

До 20 января сохранится ветреная погода. На смену сильному юго-западному ветру придет ветер северо-западный, с порывами местами до 23-28 м/с.

В районах Азербайджана вечером 14 января, с вечера 15 до полудня 16 января дня местами, а с 16 вечера до 17 вечера в основном в южных и восточных районах ожидается дождь, мокрый снег.

В ближайшие дни сильный юго-западный ветер сменится усиливающимся северо-западным ветром. Максимальная скорость ветра будет достигать 23-28 м / с.

Ветреная погода сохранится до 20 января.

Из-за морозной погоды дороги может покрыть льдом.