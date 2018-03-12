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    Бюро прогнозов: В последующие два дня дождливая погода в Азербайджане сохранится

    Гюльшад Мамедова: Серьезных изменений температуры воздуха не ожидается

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "В последующие два дня на территории страны ожидается умеренная погода, прогнозируются осадки".

    Об этом Report сообщила директор бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она отметила, что 13-14 марта серьезных изменений температуры воздуха не ожидается:

    "Однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются осадки, в горных районах возможен снег".

    По словам специалиста, в столице 13-14 марта ожидается моросящий дождь с перерывами:

    "В последующие два дня ожидается умеренный юго-восточный ветер".

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