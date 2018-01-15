Бюро прогнозов: 17 января погодные условия в Азербайджане нормализуются

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "17 января погодные условия в Азербайджане нормализуются".

Об этом сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что 17 января в течении дня погода ожидается, в основном, без осадков: "18 января температура воздуха по сравнению с этими днями постепенно повысится на 2-3 градуса".

Г.Мамедова добавила, что хотя 16 января в некоторых районах страны и будет наблюдаться погода без осадков, в горных районах установится дождливая погода.