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    Бюро прогнозов: 17 января погодные условия в Азербайджане нормализуются

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "17 января погодные условия в Азербайджане нормализуются".

    Об этом сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она отметила, что 17 января в течении дня погода ожидается, в основном, без  осадков: "18 января температура воздуха по сравнению с этими днями постепенно повысится на 2-3 градуса".

    Г.Мамедова добавила, что хотя 16 января в некоторых районах страны и будет наблюдаться погода без осадков, в горных районах установится дождливая погода.

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