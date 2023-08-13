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Аномальная жара в мире может продолжаться до февраля

Аномальная жара в мире может продолжаться до февраля Синоптики в США уверены на 95 процентов, что явление Эль-Ниньо, вызывающее повышение средней температуры на планете, будет продолжаться до февраля 2024 года.
Экология
13 августа 2023 г. 08:14
Аномальная жара в мире может продолжаться до февраля

Синоптики в США уверены на 95 процентов, что явление Эль-Ниньо, вызывающее повышение средней температуры на планете, будет продолжаться до февраля 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - это климатические модели в Тихом океане, которые могут влиять на погоду во всем мире. Во время этого явления пассаты ослабевают, а теплая вода выталкивается к востоку, к западному побережью Америки.

"В июле температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана была выше среднего уровня, что свидетельствует о продолжении явления Эль-Ниньо", - сообщили в Национальной метеорологической службе.

По оценкам правительственного метеорологического агентства США, Эль-Ниньо продолжается с декабря 2023 года и продлится до февраля 2024-го. Всемирная метеорологическая организация предупредила, что погодные условия могут способствовать повышению глобальной температуры.

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