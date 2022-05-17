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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 18 мая.
Экология
17 мая 2022 г. 13:39
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 18 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северный ветер сменится умеренным южным во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 20-24° тепла, в Баку - 12-14°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В большинстве районов Азербайджана завтра будет в основном без осадков. Днем местами возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.

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