Зигмар Габриэль намерен сохранить пост главы МИД в новом правительстве ФРГ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль хотел бы продолжить работу во главе внешнеполитического ведомства в новом правительстве, которое, как ожидается, будет сформировано лишь весной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel заявил он сам.

"Служить своей стране в столь запутанное с международной точки зрения время, разумеется, очень интересно и почетно. И было бы странно не хотеть продолжать работать в этой должности", - сказал З.Габриэль.

При этом он оговорился, что кадровые решения в конце концов будут приниматься руководством его политической силы - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Отметим, что СДПГ в настоящее время ведет переговоры о формировании правительства с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Именно между этими партиями будут распределены министерские портфели. Кому какое ведомство достанется пока не сообщалось.

Как ожидается, соответствующие решения будут приняты лишь в заключительной стадии коалиционных консультаций.