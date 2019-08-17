​Журналист CNN намерен подать в суд на Белый дом

Политический аналитик телеканала CNN Брайан Карем планирует подать в суд на Белый дом, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что поводом для иска послужило тридцатидневное приостановление работы пропуска журналиста на мероприятиях для сотрудников СМИ. Также Б.Карем сообщил имя своего адвоката — Теда Ботруса.

Журналист выразил свое недовольство относительно решения Белого дома.

По его словам, решение администрации президента США Дональда Трампа противоречит американским законам. Б.Карем считает, что действующий лидер страны и его аппарат создают атмосферу враждебности и насилия по отношению к журналистам, с которой нельзя мириться.

Аналитик телеканала CNN настаивает на том, что данными мерами власть хочет подавить свободу прессы и прервать передачу важной информации американскому народу.