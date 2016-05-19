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    ​Жертвами желтой лихорадки за четыре месяца стали 300 жителей Анголы

    Есть риск его распространения по всему миру

    Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2,4 тысячи случаев заражения желтой лихорадкой, в том числе 300 летальных исходов в Анголе за четыре месяца.

    Как передает Report, об этом заявил помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

    "Высокий уровень смертности подтверждает потенциально взрывоопасный характер заболевания и есть риск его распространения по всему миру", — приводит слова Эйлварда агентство Рейтер.

    По словам чиновника, на данный момент вспышка желтой лихорадки не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения с мировом масштабе, с ней можно справиться при помощи имеющегося запаса вакцины. Однако ситуация может осложниться, если новые очаги возникнут в городской местности.

    Для борьбы с заболевание ВОЗ намерена обеспечить наличие семи миллионов доз вакцины по всему миру к концу месяца. ВОЗ признает, что количество доз ограничено.

    Организация также рекомендует провести массовую вакцинацию и контролировать распространение комаров-переносчиков заболевания в Анголе и ДРК.

    Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.

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