​Жертвами желтой лихорадки за четыре месяца стали 300 жителей Анголы

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2,4 тысячи случаев заражения желтой лихорадкой, в том числе 300 летальных исходов в Анголе за четыре месяца.

Как передает Report, об этом заявил помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

"Высокий уровень смертности подтверждает потенциально взрывоопасный характер заболевания и есть риск его распространения по всему миру", — приводит слова Эйлварда агентство Рейтер.

По словам чиновника, на данный момент вспышка желтой лихорадки не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения с мировом масштабе, с ней можно справиться при помощи имеющегося запаса вакцины. Однако ситуация может осложниться, если новые очаги возникнут в городской местности.

Для борьбы с заболевание ВОЗ намерена обеспечить наличие семи миллионов доз вакцины по всему миру к концу месяца. ВОЗ признает, что количество доз ограничено.

Организация также рекомендует провести массовую вакцинацию и контролировать распространение комаров-переносчиков заболевания в Анголе и ДРК.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.